В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
10 минут назад

Опубликовано видео сгоревшего дотла кафе «Полигон»

News.ru

В Сети появились кадры сгоревшего дотла кафе «Полигон» в Костроме, виде опубликовал Telegram-канал Zvezdanews. По последним данным, в результате трагедии погибли как минимум 15 человек.

СК также показал кадры с места пожара снаружи кафе.

Пожар в кафе «Полигон» начался в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, пожару был присвоен третий номер сложности. В борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из здания эвакуировали 250 человек.

Названа причина пожара в ночном клубе в Костроме

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Глава регионального СУ СК Денис Левченко взял ход расследования под личный контроль.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители