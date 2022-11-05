Массовая драка со стрельбой произошла перед пожаром в кафе в Костроме

В Костроме при пожаре в кафе «Полигон» погибли 15 человек. По предварительным данным, возгорание произошло после драки между посетителями. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на региональные экстренные службы.

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Отмечается, что первоначально сообщалось о пяти погибших. Постепенно число жертв пожара выросло до пятнадцати.

По данным телеканала, один из гостей заведения запустил пиротехнику в своего оппонента. После этого он покинул кафе и в настоящее время объявлен в розыск.

На месте пожара работают специалисты экстренных служб. По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.

Пожар начался глубокой ночью 5 ноября. Перед ним в кафе возникла массовая драка. Один из посетителей выстрелил из сигнальной ракетницы и сбежал с места происшествия, сообщает Mash.