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13 минут назад

Массовая драка со стрельбой произошла перед смертельным пожаром в кафе в Костроме

Илья Родин

В Костроме при пожаре в кафе «Полигон» погибли 15 человек. По предварительным данным, возгорание произошло после драки между посетителями. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на региональные экстренные службы.

Массовая драка со стрельбой произошла перед пожаром в кафе в Костроме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что первоначально сообщалось о пяти погибших. Постепенно число жертв пожара выросло до пятнадцати.

По данным телеканала, один из гостей заведения запустил пиротехнику в своего оппонента. После этого он покинул кафе и в настоящее время объявлен в розыск.

Названа причина пожара в ночном клубе в Костроме

На месте пожара работают специалисты экстренных служб. По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.

Пожар начался глубокой ночью 5 ноября. Перед ним в кафе возникла массовая драка. Один из посетителей выстрелил из сигнальной ракетницы и сбежал с места происшествия, сообщает Mash.

Уточняется, что спасатели эвакуировали 250 человек, огнеборцы ликвидировали огонь на площади 3,5 тыс. квадратных метров. Продолжается разбор завалов.

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