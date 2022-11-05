В Костроме при пожаре в ночном клубе погибли пять человек

В Костроме в ночном клубе «Полигон» случился пожар, жертвами происшествия стали пять человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.
Собеседник агентства рассказал, что в результате инцидента пять человек погибли, еще четверо пострадало.
Пожар произошел в ночь на субботу на Никитской улице. Из здания эвакуировали 250 человек. В Telegram-канале ГУ МЧС по Костромской области уточнили, что из дома неподалеку от ночного клуба из-за задымления вывели еще 15 человек.
Начальник Главного управления МЧС России по Костромской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Корнеев пояснил, что ранг пожара подняли до третьего. Тушением пожара занимаются 50 человек и 20 единиц техники, включая 43 человека и 17 единиц техники от МЧС России. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. метров, кровля ночного клуба обрушилась, но пожар удалось локализовать. Причины возгорания пока неизвестны.