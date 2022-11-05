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28 минут назад

В Костроме при пожаре в ночном клубе погибли пять человек

Елена Прошина

В Костроме в ночном клубе «Полигон» случился пожар, жертвами происшествия стали пять человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

В Костроме при пожаре в ночном клубе погибли пять человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник агентства рассказал, что в результате инцидента пять человек погибли, еще четверо пострадало.

Пожар произошел в ночь на субботу на Никитской улице. Из здания эвакуировали 250 человек. В Telegram-канале ГУ МЧС по Костромской области уточнили, что из дома неподалеку от ночного клуба из-за задымления вывели еще 15 человек.

Начальник Главного управления МЧС России по Костромской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Корнеев пояснил, что ранг пожара подняли до третьего. Тушением пожара занимаются 50 человек и 20 единиц техники, включая 43 человека и 17 единиц техники от МЧС России. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. метров, кровля ночного клуба обрушилась, но пожар удалось локализовать. Причины возгорания пока неизвестны.

Происшествия,Дмитрий Корнеев,МЧС России,
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