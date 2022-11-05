В Костроме при пожаре в ночном клубе погибли пять человек

В Костроме в ночном клубе «Полигон» случился пожар, жертвами происшествия стали пять человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Собеседник агентства рассказал, что в результате инцидента пять человек погибли, еще четверо пострадало.

Пожар произошел в ночь на субботу на Никитской улице. Из здания эвакуировали 250 человек. В Telegram-канале ГУ МЧС по Костромской области уточнили, что из дома неподалеку от ночного клуба из-за задымления вывели еще 15 человек.