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34 минуты назад

Самолет Москва — Бухара экстренно сел в Навои из-за тумана

Вечерняя Москва

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Бухару (Узбекистан — прим. «ВМ»), совершил вынужденную посадку в аэропорту в Навои. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил представитель АО Uzbekistan airports.

Самолет Москва — Бухара экстренно сел в Навои
Фото: PexelsPexels

По его словам, причиной посадки стал сильный туман в аэропорту назначения. Он добавил, что после самолет приземлился в штатном режиме.

Как уточняется, пассажиров авиалайнера могут направить на место назначения на автобусах, сообщает РИА Новости.

Накануне самолет компании «Ютэйр», следовавший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Махачкале. Воздушное судно успешно совершило посадку в аэропорту столицы республики Дагестан.

Кроме того, в Иркутском аэропорту у самолета 2 ноября заклинило тормоза во время посадки. Из-за этой поломки у летательного аппарата Airbus A320 «Уральских авиалиний» лопнули четыре колеса, и самолет «намертво» встал на взлетно-посадочной полосе. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент случился во время посадки рейса Душанбе — Иркутск, который приземлился в 15:30 по местному времени.

Происшествия,Уральские авиалинии,Ютэйр,Аэрофлот,
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