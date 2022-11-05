Самолет Москва — Бухара экстренно сел в Навои

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Бухару (Узбекистан — прим. «ВМ»), совершил вынужденную посадку в аэропорту в Навои. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил представитель АО Uzbekistan airports.

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По его словам, причиной посадки стал сильный туман в аэропорту назначения. Он добавил, что после самолет приземлился в штатном режиме.

Как уточняется, пассажиров авиалайнера могут направить на место назначения на автобусах, сообщает РИА Новости.

Накануне самолет компании «Ютэйр», следовавший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Махачкале. Воздушное судно успешно совершило посадку в аэропорту столицы республики Дагестан.