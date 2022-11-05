Раскрыты подробности о фигурантах дела о теракте на Крымском мосту

Коллега фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Владимира Злобы сообщил журналистам о наличии у него общего с другим фигурантом бизнеса. Их предпринимательская деятельность была связана с Одессой, откуда было отправлено взрывное устройство для организации диверсии, и Армавиром, где накануне теракта разгружали груз взорванной впоследствии фуры.

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По словам приятеля Злобы, он сам возил зерно из Херсонской области в республику, где Владимир занимался его реализацией. При этом до начала спецоперации совместно с другим фигурантом дела Романом Соломко Злоба реализовывал товар, выезжая также и в Одессу.

Мать фигуранта подтвердила его задержание в Крымской Республике и заявила РИА Новости, что не верит в причастность сына к совершению теракта, поскольку он был настроен положительно по отношению к России.