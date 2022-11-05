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1 час назад

РИА Новости: Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели совместный бизнес

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Коллега фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Владимира Злобы сообщил журналистам о наличии у него общего с другим фигурантом бизнеса. Их предпринимательская деятельность была связана с Одессой, откуда было отправлено взрывное устройство для организации диверсии, и Армавиром, где накануне теракта разгружали груз взорванной впоследствии фуры.

Раскрыты подробности о фигурантах дела о теракте на Крымском мосту
Фото: shutterstockshutterstock

По словам приятеля Злобы, он сам возил зерно из Херсонской области в республику, где Владимир занимался его реализацией. При этом до начала спецоперации совместно с другим фигурантом дела Романом Соломко Злоба реализовывал товар, выезжая также и в Одессу.

Мать фигуранта подтвердила его задержание в Крымской Республике и заявила РИА Новости, что не верит в причастность сына к совершению теракта, поскольку он был настроен положительно по отношению к России.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

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