Названы пострадавшие в результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме

В центре Костромы в ночь на субботу, 5 ноября, произошел пожар в здании кафе «Полигон». Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На место происшествия выехали 50 пожарных, а также 20 единиц спасательной техники. В настоящее время они занимаются тушением возгорания, пожар локализован. Из здания эвакуированы 250 человек. По данным ведомства, существует угроза обрушения, пожару присвоен третий ранг сложности