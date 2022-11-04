Перуанские индейцы захватили туристическое судно со 150 людьми

Перуанские индейцы захватили туристическое судно. Они требуют внимания властей к разливам нефти из поврежденного трубопровода.

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Одна из туристок рассказала журналистам, что на судне находятся около 150 человек. Среди них есть граждане США, Швейцарии, Франции, Великобритании и Испании. На борту находятся младенцы, беременные, пожилые люди и инвалиды.

Как уточнила женщина, все пассажиры в порядке. Однако члены местной общины пообещали удерживать их до восьми суток, пока местные власти не прибудут в регион для ликвидации последствий разлива нефти, передает агентство RPP.

«Они сказали нам, что это произошло из-за того, что они 46 раз обращались к государству за решением проблемы разлива нефти, и что в результате этого есть двое умерших детей и женщина», - рассказала одна из туристок.