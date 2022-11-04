Мальчик сломал позвоночник на батуте в Петербурге

В Петербурге 6-летний мальчик получил перелом нескольких позвонков во время прыжков на батуте. Об этом сообщает портал конкретно.ru.

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Инцидент произошел 3 ноября 2022 года в батутном центре в ТРК «Гранд Каньон», куда ребенок пришел в сопровождении своих родителей. Во время прыжков мальчик пожаловался на боль в спине, которая только усилилась к концу дня.

Вечером родители отвезли ребенка в Детскую больницу №2, где врачи диагностировали ему компрессионный перелом трех позвонков. От госпитализации мальчика семья отказалась.

В настоящий момент по факту травмирования ребенка полиция Выборгского района организовала проверку.