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1 час назад

В Херсонской области задержали наводчика ВСУ

RT на русскомиещё 1

В Херсонской области задержали украинского наводчика, который передавал Киеву сведения о дислокации и передвижениях российских военных, а также корректировал удары по месту расположения десантников.

Стало известно о задержании наводчика в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя силовиков.

По их данным, задержан Дмитрий Гавриляк, 1988 года рождения, который в октябре 2022 года делал фотографии и видеозаписи передвижений подразделений десантно-штурмовой дивизии ВДВ в районе пункта временной дислокации. Позже он фиксировал места попаданий артиллерии ВСУ.

Как признался Гавриляк, для передачи собранных материалов он использовал мессенджеры.

В октябре МВД Запорожской области сообщило, что в Бердянске задержали украинского военного, который был готов к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня.

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