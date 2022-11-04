Стало известно о задержании наводчика в Херсонской области

В Херсонской области задержали украинского наводчика, который передавал Киеву сведения о дислокации и передвижениях российских военных, а также корректировал удары по месту расположения десантников.

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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя силовиков.

По их данным, задержан Дмитрий Гавриляк, 1988 года рождения, который в октябре 2022 года делал фотографии и видеозаписи передвижений подразделений десантно-штурмовой дивизии ВДВ в районе пункта временной дислокации. Позже он фиксировал места попаданий артиллерии ВСУ.

Как признался Гавриляк, для передачи собранных материалов он использовал мессенджеры.