Стала известна причина экстренной посадки самолета Грозный - Москва

Индикация системы давления сработала в самолете Utair, который подал сигнал бедствия и экстренно сел в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании в пятницу.

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Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что самолет авиакомпании Utair на рейсе Грозный-Москва подал сигнал бедствия, после чего экстренно сел в Махачкале.

"На рейсе Грозный-Москва сработала индикация системы давления. В интересах безопасности командир воздушного судна принял решение о посадке в Махачкале. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе, авиакомпания сменила борт и организовала перегон нового воздушного судна. Самолет уже прибыл в Махачкалу.