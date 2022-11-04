Российские подростки напали с ножом на 14-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге трое подростков напали с ножом на 14-летнего ребенка. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 3 ноября 2022 года в Приморском районе. Школьник обратился к сотрудникам полиции и рассказал, что к нему подошли трое неизвестных и, угрожая ножом, отобрали у него обувь.

Оперативникам удалось оперативно задержать подозреваемых — ими оказались 16-летний юноша и его двое 15-летних друзей.