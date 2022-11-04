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13 минут назад

В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов

Илья Родин

Полиция обнаружила на побережье двух мертвых дельфинов. Об этом пишет Telegram-канал «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа. Экспертам предстоит установить, являются ли погибшие дельфины теми животными, которых выбросили хозяева дельфинария Flipper.

Ранее сообщалось, что владельцы севастопольского дельфинария скинули в море четырех не приспособленных к жизни в условиях дикой природы питомцев.

Сотрудники экстренных служб обнаружили двух из них у берега, они самостоятельно приплыли к людям.

В Севастополе приостановили спасательную операцию по поиску дельфинов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал наказать хозяина дельфинария за жестокое обращение с животными.

Происшествия,Видео,Михаил Развожаев,
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