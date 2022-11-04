Зеленский: отключения света на Украине в четверг затронули 4,5 млн человек

Отключения произошли в Киеве и еще десяти областях. Зеленский добавил, что электроэнергию в стране ежедневно отключают на несколько часов. Украинцев призывают экономить электричество в пиковые часы. В пятницу, 4 ноября, по данным национальной энергетической компании "Укрэнерго", электричество будут отключать в 11 субъектах страны.

Ранее Зеленский обсудил по телефону с президентом Молдавии Майей Санду общие для двух стран проблемы. С 24 октября власти Молдавии сообщили о наступлении дефицита электроэнергии в стране. Это произошло после того, как были ограничены поставки с Украины и Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье. На Украине в разных регионах ввели ограничения в электроснабжении для того, чтобы снизить нагрузку на электросети. В офисе президента Украины призвали готовиться к трудной зиме и веерным отключениям электричества. Зеленский сообщал, что в результате обстрелов со стороны РФ уничтожено 30% украинских электростанций. 10 октября Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.