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12 минут назад

Зеленский: отключения света на Украине в четверг затронули 4,5 млн человек

Газета.Ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале рассказал, что аварийные и веерные отключения электричества на Украине коснулись около 4,5 млн человек.

Зеленский: отключения света на Украине в четверг затронули 4,5 млн человек
Фото: Office of the President of Ukraine/Global Look PressOffice of the President of Ukraine/Global Look Press

"Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей", — указал глава Украины.

Отключения произошли в Киеве и еще десяти областях. Зеленский добавил, что электроэнергию в стране ежедневно отключают на несколько часов. Украинцев призывают экономить электричество в пиковые часы. В пятницу, 4 ноября, по данным национальной энергетической компании "Укрэнерго", электричество будут отключать в 11 субъектах страны.

Ранее Зеленский обсудил по телефону с президентом Молдавии Майей Санду общие для двух стран проблемы. С 24 октября власти Молдавии сообщили о наступлении дефицита электроэнергии в стране. Это произошло после того, как были ограничены поставки с Украины и Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье. На Украине в разных регионах ввели ограничения в электроснабжении для того, чтобы снизить нагрузку на электросети. В офисе президента Украины призвали готовиться к трудной зиме и веерным отключениям электричества. Зеленский сообщал, что в результате обстрелов со стороны РФ уничтожено 30% украинских электростанций. 10 октября Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Происшествия,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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