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1 час назад

ВСУ обстреляли два приграничных российских поселка

Lenta.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района.

ВСУ обстреляли два приграничных российских поселка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил глава приграничного российского региона, среди населения пострадавших нет, повреждений не зафиксировано. Ответным огнем атака противника была подавлена. Военные полностью контролируют ситуацию.

Ранее ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. Повреждения получил местный продуктовый магазин, из-за атаки ВСУ в селе пропало электричество. Снаряды упали на придомовые территории — в результате в земле образовались воронки.

Происшествия,Роман Старовойт,
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