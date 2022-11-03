Россиянин скончался после задержания сотрудниками полиции

В Санкт-Петербурге 29-летний местный житель скончался после задержания сотрудниками патрульно-постовой службы. Об этом сообщает правозащитная организация «Команда против пыток» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (ранее — «Комитет против пыток», признанный в РФ иноагентом).

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Инцидент произошел 15 октября 2022 года возле дома россиянина. По словам жены погибшего, вечером накануне происшествия мужчина ушел к своему другу, у которого он пробыл до 11 часов вечера. После этого россиянин ушел к своей матери, однако к ее дому он добрался спустя почти 7 часов.

Не найдя ключи от родительской квартиры, мужчина стал кричать и залез на козырек дома. Пенсионерка, испугавшись за состояние сына, позвонила в полицию, скорую и «112». На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, увидев которых, петербуржец спрыгнул козырька и попытался скрыться.

Спустя некоторое время правоохранителям удалось найти дебошира в соседнем дворе. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как полицейские несколько минут пытались задержать вырывавшегося мужчину, применяя к нему силу.

После этого мужчину доставили в Елизаветинскую больницу. По данным источника, россиянину диагностировали травму головы и переломом носа. В связи с тяжелым состоянием мужчины было принято решение ввести его в искусственную кому. Через день медики сообщили, что петербуржец скончался от травматического отека головного мозга и кровоизлияния.