Толпы мигрантов подрались в центре Москвы и попали на видео

Толпы мигрантов устроили драку на Дубининской улице в центре Москвы. Видео с места потасовки опубликовал Telegram-канал Mash.

На появившихся кадрах видно, как группа приезжих выходит из трамвая. Они набрасываются с кулаками на мигрантов, находящихся на тротуаре. Спустя какое-то время все участники потасовки разбегаются.

Официальные комментарии от столичной полиции из-за произошедшего не поступали.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали не менее 28 мигрантов, устроивших массовую драку на стройке.