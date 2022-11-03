Двое российских полицейских привязали мужчину к сиденью машины и избили

По данным канала, ночью 21 октября сотрудники остановили автомобиль потерпевшего. Им показалось, что водитель пьян. Тогда инспекторы решили отвезти мужчину в больницу на медосвидетельствование, но тот потерял сознание. Правоохранители не стали оказывать помощь водителю, а взяли под руки и потащили к служебной машине. Они посадили жертву на переднее сиденье и привязали его за шею ремнями безопасности. Вскоре они доехали до екатеринбургского отдела полиции №10. Здесь сотрудники МВД заломили руку потерпевшему и пинками заставил пройти в дежурную часть.

Спустя несколько дней мужчина обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что в ту ночь не был пьян, так как не пьет алкоголь с весны. Но освидетельствование показало одну промилле алкоголя. Кроме того, потерпевший заявил, что не может работать после полученных травм. Тогда сотрудники изучили записи с камер видеонаблюдения и зафиксировали факты издевательства над заявителем. Двое правоохранителей объяснили, что мужчина оказывал им неповиновение. Но теперь им может грозить статья 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.