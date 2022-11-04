Россиянин вместе с малолетними сыновьями сгорели заживо в пожаре

В Кировской области 33-летний местный житель и его сыновья двух и трех лет погибли в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Инцидент произошел 3 ноября 2022 года в одном из домов, расположенных в деревне Чуваши Кирово-Чепецкого района. В жилище также проживали восьмилетняя девочка, семилетний мальчик и 28-летняя супруга погибшего — их на момент пожара не было дома. Тяжелые ожоги получил десятимесячный ребенок.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».