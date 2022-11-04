Россиянин вместе с малолетними сыновьями сгорели заживо в пожаре

В Кировской области 33-летний местный житель и его сыновья двух и трех лет погибли в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел 3 ноября 2022 года в одном из домов, расположенных в деревне Чуваши Кирово-Чепецкого района. В жилище также проживали восьмилетняя девочка, семилетний мальчик и 28-летняя супруга погибшего — их на момент пожара не было дома. Тяжелые ожоги получил десятимесячный ребенок.