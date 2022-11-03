Россиянина, насмерть сбившего ребенка, отправят в психбольницу

Жителя Пермского края, сбившего на пешеходном переходе двоих несовершеннолетних братьев, признали невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

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Инцидент произошел 8 мая 2022 года на регулируемом пешеходном переходе в Березниках. По данным следствия, мужчина наехал на мальчика 2004 и юношу 2011 года рождения, которые переходили дорогу на «зеленый». В результате происшествия малолетний ребенок скончался на месте, а его старший брат получил тяжкий вред здоровью.

В ходе психолого-психиатрической экспертизы установлено, что в момент ДТП россиянин был не в состоянии осознавать свои действия. В связи с этим следствие ходатайствует о принудительном лечении мужчины.