В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
16 минут назад

Россиянина, насмерть сбившего ребенка на пешеходном переходе, отправят в психбольницу

Газета.Ru

Жителя Пермского края, сбившего на пешеходном переходе двоих несовершеннолетних братьев, признали невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Россиянина, насмерть сбившего ребенка, отправят в психбольницу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 8 мая 2022 года на регулируемом пешеходном переходе в Березниках. По данным следствия, мужчина наехал на мальчика 2004 и юношу 2011 года рождения, которые переходили дорогу на «зеленый». В результате происшествия малолетний ребенок скончался на месте, а его старший брат получил тяжкий вред здоровью.

В ходе психолого-психиатрической экспертизы установлено, что в момент ДТП россиянин был не в состоянии осознавать свои действия. В связи с этим следствие ходатайствует о принудительном лечении мужчины.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители