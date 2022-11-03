Хакеры взломали Instagram главкома ВСУ Залужного

Хакеры взломали Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) главкома ВСУ Валерия Залужного . В описании страницы в соцсети была размещена ссылка на Telegram-канал хакера «Джокер ДНР». Там же в канале появилось сообщение, подтверждающее причастность хаккера ко взлому аккаунта главкома ВСУ. На аватаре Залужного также установили фото российского президента Владимира Путина верхом на медведе.

Главное, чтобы теперь Министерство обороны Украины признало ошибки, признало, что обманули американских партнеров и начали исправлять, — указано в канале.

1 ноября российский хакер, который называет себя «Джокером ДНР,» взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США. В программе DELTA указано расположение частей ВСУ, включая координаты техники и численность личного состава. Джокер ДНР также указал, что ВСУ хвастались иностранным ПО и смеялись над донецкими военнослужащими за использование бумажных карт, что стало одной из причин взлома.