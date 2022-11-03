В расчленении женщины в Москве заподозрили 89-летнего мужчину

Стали известны подробности обнаруженных человеческих останков на северо-западе Москвы. Предварительно, женщину убил и расчленил ее 89-летний супруг. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

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Предполагается, что останки, найденные возле дома на Маршала Тухачевского, принадлежат женщине в возрасте от 50 до 55 лет. Как установили в СК, в убийстве подозревается 89-летний супруг погибшей. В его квартире полиция нашла другие части тела жены.

Предварительно, супруг пытался избавиться от останков, выбрасывая их с балкона, где были обнаружены также нож, ножовка, ножницы и разделочная доска.