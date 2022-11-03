Тещу певца Воробьева избили и ограбили в Подмосковье

Тещу певца Алексея Воробьева избили и ограбили в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Mash, трое злоумышленников пробрались в особняк 57-летней Виктории Челышевой, приковали ее наручниками к перилам лестницы, а после вынесли из дома золото и ювелирные украшения из сейфов.

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По предварительной информации, ущерб от действий преступников превышает 10 млн рублей. Полиция разыскивает грабителей, их личности устанавливаются.

Отметим, что Челышева — вдова фермера-миллиардера Юлия Челышева, бывшего гендиректора ООО «Андроновское», которое работает в Клепиковском районе Рязанской области. Сейчас она возглавляет другую компанию — «ДДТ Интернэшнл». Организация занимается торговлей зерном и семенами.