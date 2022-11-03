Россиянин зарезал сотрудницу полиции за отказ знакомиться с ним

В Самаре 33-летний местный житель Роман Каверин зарезал старшего лейтенанта полиции Ирину Янковскую за то, что та отказалась с ним знакомиться. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает Telegram-канал Baza.

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Тело Янковской с ножевыми ранениями было обнаружено у дома на улице 22-го Партсъезда накануне утром. Задержать подозреваемого в убийстве полиции удалось благодаря очевидцам, заметившим машину, на которой он уехал с места преступления.

Он пояснил, что заметил Янковскую на улице и захотел с ней познакомиться. Однако женщина взаимностью не ответила и даже дала ему пощечину, чтоб побудило мужчину схватиться за нож.

В полиции добавили, что Каверин состоял на административном учете. За месяц до произошедшего он нарушил его условия, в связи с чем проводится проверка.