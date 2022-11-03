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23 минуты назад

Россиянин зарезал сотрудницу полиции за отказ знакомиться с ним

News.ru

В Самаре 33-летний местный житель Роман Каверин зарезал старшего лейтенанта полиции Ирину Янковскую за то, что та отказалась с ним знакомиться. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянин зарезал сотрудницу полиции за отказ знакомиться с ним
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело Янковской с ножевыми ранениями было обнаружено у дома на улице 22-го Партсъезда накануне утром. Задержать подозреваемого в убийстве полиции удалось благодаря очевидцам, заметившим машину, на которой он уехал с места преступления.

Он пояснил, что заметил Янковскую на улице и захотел с ней познакомиться. Однако женщина взаимностью не ответила и даже дала ему пощечину, чтоб побудило мужчину схватиться за нож.

В полиции добавили, что Каверин состоял на административном учете. За месяц до произошедшего он нарушил его условия, в связи с чем проводится проверка.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке 16-летний подросток в маске Гая Фокса напал с ножом на сотрудника полиции. Сначала он брызнул ему в лицо из перцового баллончика, а затем попытался зарезать. Полицейском удалось отбиться и задержать нападавшего, ранив его из табельного оружия. По предварительным данным, за убийство полицейского подростку пообещали 100 тысяч рублей.

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