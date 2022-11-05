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58 минут назад

В ДНР сообщили о покушении в Углегорске на судью Верховного суда региона

ТАССиещё 1

Покушение совершено на судью Верховного суда Донецкой Народной Республики (ДНР) в Углегорске, он получил огнестрельные ранения, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в субботу в Центре общественных связей МВД ДНР.

Судья Верховного суда ДНР тяжело ранен после покушения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вечером 4 ноября в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в Углегорске на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина. Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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Полицейские восстанавливают картину произошедшего. Приняты все меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления, уточняется в сообщении.

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