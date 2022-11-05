Судья Верховного суда ДНР тяжело ранен после покушения

"Вечером 4 ноября в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в Углегорске на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина. Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.