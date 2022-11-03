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26 минут назад

Человеческие останки обнаружены у многоэтажки в Москве

Елена Прошина

Человеческие останки обнаружены у дома на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

Фрагменты человеческого тела обнаружены возле дома в Москве
Фото: ТАССТАСС

Фрагменты человеческого тела были найдены около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского. Судя по видео прокуратуры Москвы, останки разбросаны прямо под окнами.

«На месте работу правоохранительных органов координирует Хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко», - говорится в сообщении прокуратуры.

В правоохранительных органах уточнили, что останки принадлежат женщине. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения.

Ранее сообщалось, что сумка с фрагментами женских ног была обнаружена в Ижорском пруду Санкт-Петербурга. Черную сумку достали работники ГУП «Экострой» во время очистки пруда. В ней находись расчлененные женские ноги. По мнению экспертов, сумка находилась в воде от 9 до 13 дней. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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