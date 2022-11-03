Фрагменты человеческого тела обнаружены возле дома в Москве

Человеческие останки обнаружены у дома на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

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Фрагменты человеческого тела были найдены около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского. Судя по видео прокуратуры Москвы, останки разбросаны прямо под окнами.

«На месте работу правоохранительных органов координирует Хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко», - говорится в сообщении прокуратуры.

В правоохранительных органах уточнили, что останки принадлежат женщине. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения.