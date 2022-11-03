Фрагменты человеческого тела обнаружены возле дома в Москве

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств обнаружения человеческих останков возле дома в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Около одного из жилых домов на ул. Маршала Тухачевского обнаружены фрагменты человеческого тела. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения», - рассказали в пресс-службе.
В надзорном ведомстве отметили, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко.