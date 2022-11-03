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1 час назад

Baza: в Екатеринбурге полицейские привязали водителя за шею к сиденью машины и избили

Двое инспекторов полиции в Екатеринбурге привязали задержанного за шею ремнями безопасности к сиденью в автомобиле, сообщает Telegram-канал Baza.

Полицейские привязали водителя за шею к сиденью и избили
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его данным, полицейские Дмитрий Майданцев и Максим Васильев заподозрили водителя Михаила Кретова в том, что он управляет машиной в нетрезвом состоянии. Водителя доставили на медосвидетельствование, однако при выходе из больницы он упал и потерял сознание.

После этого полицейские в патрульной машине усадили его на переднее сиденье и пристегнули за шею ремнями безопасности, а в отделе полиции полицейский Майданцев бросил задержанного на пол и нанес несколько ударов. Через несколько дней пострадавший водитель сам обратился в полицию с заявлением на действия инспекторов. Полицейским за превышение полномочий грозит уголовная ответственность.

Ранее в Рязанской области полицейские задержали 10 человек по подозрению в инсценировке ДТП.

Происшествия,Максим Васильев,
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