«Наверное, меня посадят»: директор дельфинария выбросил в море дрессированных дельфинов

В Севастополе директор дельфинария «Флиппер» Владимир Калниболотский выпустил в море дрессированных дельфинов. По словам Калниболотского, он подготовил животных к возвращению в дикую природу, а выпустить решил из-за отсутствия денег на их содержание. Губернатор Севастополя Развозжаев заявил о начале операции по спасению млекопитающих. Власти утверждают, что дельфины могут погибнуть на воле. Животные чипированы, но найти их вряд ли получится, полагает эксперт.
2 ноября в Севастополе на пляже возле Парка Победы в море выпустили дрессированных дельфинов. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, на место происшествия выехали полицейские.
"К правоохранителям обратился очевидец. Он сообщил, что на пляже в районе Парка Победы неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Ситуация находится на контроле у руководства УМВД", - говорится в сообщении.
Губернатор города Михаил Развозжаев заявил, что утром 3 ноября началась операция по спасению дельфинов-афалин. По его словам, четыре выпущенные в море дельфина более 10 лет содержались в неволе. Сославшись на специалистов городского природнадзора, губернатор заявил, что дельфины погибнут в диких условиях.
"Есть человек — дрессировщик из дельфинария Коктебеля, она работала именно с этими дельфинами изначально там. Утром она вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин", - заявил Развозжаев в своем Telegram-канале.
Тем не менее глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что шансы спасти дельфинов невысоки.
"Скажу честно, шансы невысоки. Наши вчерашние надежды, что удастся выловить хотя бы двух дельфинов, которые прибились к берегу, не оправдались", - написала она в своем Telegram-канале.
Тренер дельфинов, специалист по морским млекопитающим из Севастополя Александр Жбанов в разговоре с "Газетой.Ru" сообщил, что найти дельфинов, которые ушли в открытое море, невозможно даже с помощью дрессировщика.
"Они растворились в открытом море. Дрессировщик же не волшебник, он работает с дельфинами с помощью свистка и жестов. Каждому встречному дельфину тогда надо кланяться, делать жесты и свистеть в этот свисток. Я считаю, это невозможно. Они-то может быть его и узнают по свистку, например, но как он их узнает", - сказал эксперт.
Telegram-канал "Mash на волне" сообщает, что выпустил дельфинов директор частного дельфинария "Флиппер" Владимир Калниболотский. Мужчина объяснил, что содержание дельфинов требовало значительных денежных средств, а у него этих сумм не было. Он арендовал афалин в дельфинарии Коктебеля.
"У меня нет средств к содержанию краснокнижных животных, я их отпустил в среду обитания, домой. Мне нужно, чтобы до следующего сезона дожить, 25-30 млн рублей. У меня не осталось ни копейки. Я на пенсию сколько смог протянул, сегодня их выпустил домой, естественно, подготовив к этому", - сказал Калниболотский.
По словам мужчины, он мог продать или передать животных в другие руки - но решил просто выпустить в море.
"Я мог их продать, передать – да что угодно. Я сегодня выпустил полмиллиона долларов. Минимум по 100 тысяч долларов. Рыночная [стоимость], естественно, Китай", - добавил он.
По словам Калниболотского, учредители его дельфинария "в шоке".
"Мои учредители в шоке. У них план на бизнес был другой. Наверное, меня посадят, хотя не знаю, за что. Не убил и не продал. На меня и так смотрят как на лунатика. У меня от эмоций разрывается душа и сердце. Хочу своим детям смс-ку отправить – батя сделал это, и у меня все получилось", - подчеркнул директор дельфинария.
Директор дельфинария сообщил, что сначала животные пользовались популярностью и приносили хороший доход, однако со временем он стал падать. Поэтому он решил отвезти афалин на машине к морю и выпустить. Пресс-служба городского главка МВД заявила, что по факту инцидента было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Виновному грозит наказание до трех лет лишения свободы.