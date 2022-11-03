Жительницу Тюмени осудили за секс со школьником

В Тюмени вынесли приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в половом сношении с подростком младше 16 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Инцидент произошел в марте 2022 года.

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Девушка находилась в гостях у знакомой, распивая спиртное вместе с друзьями, занялась сексом с несовершеннолетним юношей. Свою вину она не признала и отметила, что давно знакома с подростком и интимной близости между ними быть не могло. Школьник в свою очередь пояснил, что связь была добровольной.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, выслушав свидетелей, назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.