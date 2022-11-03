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42 минуты назад

Жительницу Тюмени осудили за секс со школьником

Газета.Ru

В Тюмени вынесли приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в половом сношении с подростком младше 16 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Инцидент произошел в марте 2022 года.

Жительницу Тюмени осудили за секс со школьником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девушка находилась в гостях у знакомой, распивая спиртное вместе с друзьями, занялась сексом с несовершеннолетним юношей. Свою вину она не признала и отметила, что давно знакома с подростком и интимной близости между ними быть не могло. Школьник в свою очередь пояснил, что связь была добровольной.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, выслушав свидетелей, назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Москве под подписку о невыезде отпустили 18-летнего студента одного из вузов за совращение 15-летнего школьника. Юноши вели переписку в соцсетях после того, как познакомились в одном из Telegram-каналов для знакомств. Студент пригрозил подростку рассказать о его ориентации знакомым и начал склонять к сексу.

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