ФСБ задержала двух членов бандгруппы Басаева и Хаттаба

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали еще двух членов бандгрупп Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году, когда погибли более 280 российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ФСБ РФ.

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Отмечается, что задержали жителей Нефтекумского района Ставропольского края — Таушева Эдуарда, 1977 года рождения, и Заракаева Темирали, 1974 года рождения. Одного из них обнаружили в Москве, другого — в ставропольском селе Каясула.

Мужчины подозреваются в совершении преступления по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время следствие ходатайствует об их аресте.

Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года. Предполагается, что их было от 400 до 1500 человек. Боевикам удалось беспрепятственно войти в Ботлихский район Дагестана и взять под контроль несколько населенных пунктов.