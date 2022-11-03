В дом Андрея Караулова пришли с обыском

Журналист Андрей Караулов сообщил, что утром 3 ноября в его загородный дом пришли с обыском. Об этом он написал в своем Telegram.
По утверждению Караулова, обыск проходит по статье о клевете, заявление было подано главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Журналист рассказал, что вооруженные автоматами силовики попытались болгаркой вырезать ворота.
Караулов добавил, что телефоны в доме не отвечают, предположив, что связь в этом месте заглушают.
«”Пьеса” называется “Ксения Собчак, акт второй”. Не получилось с Собчак — заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье “Клевета” — не понимаю. Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?» — написал Караулов.