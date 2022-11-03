В дом Андрея Караулова пришли с обыском

«”Пьеса” называется “Ксения Собчак, акт второй”. Не получилось с Собчак — заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье “Клевета” — не понимаю. Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?» — написал Караулов.