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48 минут назад

Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме

Lenta.ruиещё 2

Журналист Андрей Караулов сообщил, что утром 3 ноября в его загородный дом пришли с обыском. Об этом он написал в своем Telegram.

В дом Андрея Караулова пришли с обыском
Фото: ТАССТАСС

По утверждению Караулова, обыск проходит по статье о клевете, заявление было подано главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Журналист рассказал, что вооруженные автоматами силовики попытались болгаркой вырезать ворота.

Журналист Караулов покинул Россию

Караулов добавил, что телефоны в доме не отвечают, предположив, что связь в этом месте заглушают.

«”Пьеса” называется “Ксения Собчак, акт второй”. Не получилось с Собчак — заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье “Клевета” — не понимаю. Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?» — написал Караулов.

Происшествия,Андрей Караулов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,Ростех,
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