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13 минут назад

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Иерусалиме

Lenta.ru

Двое сотрудников израильской пограничной полиции были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Иерусалиме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что нападавший ранил одного офицера ножом в ногу, в то время как другой страж порядка пострадал от перекрестного огня. Преступник был ликвидирован.

30-летний полицейский получил ранения средний тяжести, его госпитализировали. Еще один пострадавший отделался легкими травмами.

В августе неизвестные обстреляли автобус около Стены Плача в Иерусалиме. Двое нападавших дождались прибытия автобуса и открыли огонь, пока пассажиры садились. В результате произошедшего семь человек пострадали, из них двое получили тяжелые ранения.

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