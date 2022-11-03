В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"

Памятник находился в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Сейчас на месте инцидента работают правоохранители и взрывотехники. Других подробностей пока не приводится. С момента начала российской спецоперации на Украине участились случаи вандализма в отношении советских монументов. Кроме того, с февраля 2022 года на Украине были демонтированы многие памятники советским воинам Великой Отечественной войны по решению властей.