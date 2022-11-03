В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"

Неизвестные злоумышленники в ночь на четверг взорвали обелиск "Родина-мать", который был установлен в городе Николаеве на юге Украины в память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило украинское издание "Клименко тайм".

Фото: соцсети соцсети

Издание опубликовало фотографии с места происшествия, на которых видно, что каменный обелиск разрушен до основания. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.