В Петербурге выловили сумку с человеческими ногами

В Ижорском пруду Санкт-Петербурга обнаружили сумку с фрагментами женских ног. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Piter.tv.

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Черную сумку достали работники ГУП «Экострой» во время очистки пруда. В ней находись расчлененные женские ноги. На место были вызваны сотрудники полиции. По мнению экспертов, сумка находилась в воде от 9 до 13 дней.

Сотрудники правоохранительных органов собрали на месте улики, изъяли записи с камер видеонаблюдения и отправили фрагменты ног в морг для проведения экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).