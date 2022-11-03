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28 минут назад

Сумку с женскими ногами нашли в пруду в Петербурге

Елена Прошина

В Ижорском пруду Санкт-Петербурга обнаружили сумку с фрагментами женских ног. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Piter.tv.

В Петербурге выловили сумку с человеческими ногами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Черную сумку достали работники ГУП «Экострой» во время очистки пруда. В ней находись расчлененные женские ноги. На место были вызваны сотрудники полиции. По мнению экспертов, сумка находилась в воде от 9 до 13 дней.

Сотрудники правоохранительных органов собрали на месте улики, изъяли записи с камер видеонаблюдения и отправили фрагменты ног в морг для проведения экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Напомним, в 2021 году водолазы подняли из реки Смоленки сумку с останками расчлененного мужчины. Как выяснилось, сын убитого во время конфликта выстрелил отцу в голову из ружья, а потом расчленил тело электролобзиком. Останки он положил в две хозяйственные сумки и утопил в Смоленке. Мужчина рассказал следователям, как избавился от тела отца.

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