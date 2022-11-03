Россиянин изнасиловал незнакомку после отказа заняться сексом

По данным ведомства, утром 12 августа пьяный фигурант заметил проходящую мимо женщину и захотел вступить с ней в интимную связь. Тогда он начал преследовать жертву, зашел за ней в здание, где потерпевшая работала. Там он предложил ей заняться сексом, но женщина отказалась. Тогда обвиняемый избил ее кулаками, а затем изнасиловал в фойе здания.