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54 минуты назад

Эдвард Бил вышел из колонии

Вечерняя Москваиещё 4

Блогер Эдвард Бил вышел из колонии. В середине лета прошлого года Пресненский суд приговорил его к двум годам ограничения свободы.

В ходе судебного процесса прокурор заявил, что наказание необходимо в целях исправления «длительного, аморального, безнравственного поведения подсудимого», передает Telegram-канал «112».

Тюремное заключение было назначено Билу за ДТП в центре Москвы в апреле 2021 года. Инцидент произошел на Смоленской площади. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

Согласно приговору, Бил не мог покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Происшествия,Видео,Эдвард Бил,Госдума,
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