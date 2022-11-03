Блогер Эдвард Бил вышел из колонии. В середине лета прошлого года Пресненский суд приговорил его к двум годам ограничения свободы.

В ходе судебного процесса прокурор заявил, что наказание необходимо в целях исправления «длительного, аморального, безнравственного поведения подсудимого», передает Telegram-канал «112».

Тюремное заключение было назначено Билу за ДТП в центре Москвы в апреле 2021 года. Инцидент произошел на Смоленской площади. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

Согласно приговору, Бил не мог покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.