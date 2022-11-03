Есть жертвы: На шахте в Казахстане произошло ЧП

На шахте в Карагандинской области Казахстана произошел выброс газа, в результате чего погибли четыре человека, еще четверо получили травмы, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС республики.

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Как сообщили в министерстве, согласно имеющимся предварительным данным, в четверг, 3 ноября, ориентировочно в 3.00 (00.00 мск) на шахте имени Ленина в городе Шахтинск случился внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо доставлены в больницу.

По информации ведомства, 106 работников были эвакуированы. Обстоятельства аварии выясняются. "Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - добавили в пресс-службе.