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1 час назад

Четыре человека погибли в результате выброса газа на шахте в Казахстане

Газета.Ruиещё 2

На шахте в Карагандинской области Казахстана произошел выброс газа, в результате чего погибли четыре человека, еще четверо получили травмы, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС республики.

Есть жертвы: На шахте в Казахстане произошло ЧП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в министерстве, согласно имеющимся предварительным данным, в четверг, 3 ноября, ориентировочно в 3.00 (00.00 мск) на шахте имени Ленина в городе Шахтинск случился внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо доставлены в больницу.

По информации ведомства, 106 работников были эвакуированы. Обстоятельства аварии выясняются. "Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - добавили в пресс-службе.

Ранее на шахте "Осинниковская" в Кузбассе случился выброс угля и газа. 25 ноября 2021 года на шахте "Листвяжная" произошло ЧП. В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей.

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