Автомобиль въехал в толпу сторонников экс-президента Бразилии

Неизвестный за рулем автомобиля протаранил толпу на митинге против нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на пост президента. 15 человек погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Еще четверо участников акции протеста госпитализированы в тяжелом состоянии. Отмечается, что за рулем мог быть обезумевший сторонник нового главы государства. Также есть версия, что водитель — член картеля.

Очевидцы утверждают, что полиция спасла преступников от местных жителей, которые предприняли попытку устроить самосуд.