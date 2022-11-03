Автомобиль въехал в толпу сторонников экс-президента Бразилии

Неизвестный за рулем автомобиля протаранил толпу на митинге против нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на пост президента. 15 человек погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Еще четверо участников акции протеста госпитализированы в тяжелом состоянии. Отмечается, что за рулем мог быть обезумевший сторонник нового главы государства. Также есть версия, что водитель — член картеля.
Очевидцы утверждают, что полиция спасла преступников от местных жителей, которые предприняли попытку устроить самосуд.
Лидер Партии трудящихся и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства 31 октября. Луле да Силве 77 лет. Он возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год: был избран в 2002 и переизбран в 2006 году.