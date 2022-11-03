В Петербурге выловили сумку с человеческими ногами

В Петербурге в Ижорском пруду обнаружили сумку с останками женщины, пишут СМИ. Полиция начала проверку.
«Черную сумку с человеческими конечностями выловили днем 2 ноября сотрудники ГУП «Экострой», которые занимались очисткой водоема от мусора», – говорится в сообщении.
Как уточняют «Невские новости», страшную находку нашли рядом с домом № 3 на улице Анисимова в Колпино. Предварительная экспертиза показала, что останкам несколько дней.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Петербурге следователей заподозрили во взяточничестве почти на 2 млн рублей.