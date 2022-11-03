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1 час назад

В Петербурге в водоеме выловили сумку с человеческими конечностями

РИА "ФедералПресс"

В Петербурге в Ижорском пруду обнаружили сумку с останками женщины, пишут СМИ. Полиция начала проверку.

В Петербурге выловили сумку с человеческими ногами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Черную сумку с человеческими конечностями выловили днем 2 ноября сотрудники ГУП «Экострой», которые занимались очисткой водоема от мусора», – говорится в сообщении.

Как уточняют «Невские новости», страшную находку нашли рядом с домом № 3 на улице Анисимова в Колпино. Предварительная экспертиза показала, что останкам несколько дней.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Петербурге следователей заподозрили во взяточничестве почти на 2 млн рублей.

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