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13 минут назад

В Санкт-Петербурге мужчина избил семиклассника в ресторане, потому что он не служил

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге в ресторане быстрого питания мужчина избил школьника, так как тот сказал ему, что не служил, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Россиянин избил семиклассника, потому что он не служил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, вечером первого ноября 2022 года в отделение полиции обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала, что около 13:50 в ресторане быстрого питания неизвестный мужчина ударил кулаком в лицо и по затылку ее сына.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому скуловой области, а также ушиб мягких тканей затылочной области. Сейчас школьник находится дома.

Сотрудникам правоохранительных органов мальчик рассказал, что, когда он обедал с другом в ресторане быстрого питания, к их столику подошел незнакомый мужчина, вероятнее всего, в состоянии алкогольного опьянения. Он спросил, служил ли школьник в армии. Получив отрицательный ответ, он два раза ударил его по голове и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские смогли задержать мужчину по горячим следам в метро. Подозреваемым оказался 43-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

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