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19 минут назад

В Тюмени подростки выстрелили из пистолета в домофон

Газета.Ru

В Тюмени три подростка подошли к домофону, один из них направил на устройство пистолет и выстрелил, сообщается в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте».

Российские подростки выстрелили из пистолета в домофон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Жители многоквартирного дома увидели, что кто-то испортил их домофон. На устройстве установлена камера скрытого видеонаблюдения, поэтому они решили посмотреть, что произошло.

Оказалось, что первого ноября 2022 года в 15:07 к домофону подошли три подростка. Двое караулили, чтобы не было неожиданных свидетелей преступления, а третий направил пистолет на устройство и выстрелил.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, а также выясняют личности нарушителей.

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