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26 минут назад

Под Новосибирском мужчина случайно застрелил человека во время охоты

Газета.Ruиещё 2

В Новосибирской области расследуется смертельный инцидент на охоте. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.

Россиянин случайно застрелил человека во время охоты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной версии, 46-летний россиянин 29 октября в вечернее время отправился на охоту в районе села Китерня Новосибирской области. Он хотел добыть косулю.

В какой момент охотник тень и решил, что это животное. Мужчина выстрелил. Когда он подошел к предполагаемой добыче, то увидел, что подстелил мужчину. Он пытался спасти раненого, но тот умер на месте происшествия.

Погибшим оказался 40-летний мужчина.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ.

Ранее сообщалось, что в США мужчина случайно убил своего 12-летнего племянника во время охоты.

Происшествия,Следственный комитет,
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