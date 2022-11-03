Россиянин случайно застрелил человека во время охоты

В Новосибирской области расследуется смертельный инцидент на охоте. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.

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По предварительной версии, 46-летний россиянин 29 октября в вечернее время отправился на охоту в районе села Китерня Новосибирской области. Он хотел добыть косулю.

В какой момент охотник тень и решил, что это животное. Мужчина выстрелил. Когда он подошел к предполагаемой добыче, то увидел, что подстелил мужчину. Он пытался спасти раненого, но тот умер на месте происшествия.

Погибшим оказался 40-летний мужчина.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ.