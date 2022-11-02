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1 час назад

СКР возбудил дело в отношении напавшего на школу в Рыбинске россиянина

Lenta.ru

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении мужчины, напавшего с ножом на школу №43 в Рыбинске и зарезавшего одну из сотрудниц. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает ТАСС.

СКР возбудил дело против напавшего на школу в Рыбинске россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дело возбуждено по статье об убийстве и покушении на убийство двух лиц с целью сокрытия преступления.

Ранее стало известно, что 41-летний Владимир Каюров ранил 51-летнюю замдиректора школы и убил 41-летнюю секретаря, которая была его сожительницей. Полицию вызвал вахтер. В настоящее время на месте работают сотрудники МВД и Росгвардии, учебное заведение оцеплено. Детей в школе в момент нападения не было, так как они находились на каникулах.

Также сообщается, что Каюров после убийства попытался совершить самоубийство, но у него по неизвестным причинам не вышло. Мужчину задержали.

Напавший был судим в 2014 году из-за угрозы убийства тещи, в последующем он избивал и угрожал другой своей сожительнице. Помимо этого, его судили из-за кражи дымовой трубы из бани и кабеля на местном мукомольном заводе.

Происшествия,Следственный комитет,Росгвардия,
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