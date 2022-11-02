В центре Москвы появилась банда охотников за женскими телефонами

На Садовом кольце в Москве участились случаи воровства мобильных телефонов у женщин. Подозреваемых вычислили по камерам скрытого видеонаблюдения, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

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На камерах скрытого видеонаблюдения, расположенных рядом с остановками общественного транспорта и в кафе, оказались запечатлены факты воровства мобильных телефонов двумя девушками и мужчиной.

В отделение полиции обратились четыре жертвы. У них пропали мобильные телефоны первого ноября 2022 года, когда они находились на остановке или в кафе на Садовом кольце. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти момент кражи на записи камер одного из заведений. Там видны подозреваемые — два женщины в черных пуховиках и мужчина с бородой.