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1 час назад

В центре Москвы банда из трех человек грабит женщин, охотясь за их телефонами

Газета.Ru

На Садовом кольце в Москве участились случаи воровства мобильных телефонов у женщин. Подозреваемых вычислили по камерам скрытого видеонаблюдения, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

В центре Москвы появилась банда охотников за женскими телефонами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На камерах скрытого видеонаблюдения, расположенных рядом с остановками общественного транспорта и в кафе, оказались запечатлены факты воровства мобильных телефонов двумя девушками и мужчиной.

В отделение полиции обратились четыре жертвы. У них пропали мобильные телефоны первого ноября 2022 года, когда они находились на остановке или в кафе на Садовом кольце. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти момент кражи на записи камер одного из заведений. Там видны подозреваемые — два женщины в черных пуховиках и мужчина с бородой.

Они заходят в кафе и начинают оглядываться. Тут их внимание привлекла молодая мама с коляской. Мужчина открыл ей дверь, отвлекая внимание потерпевшей на себя. В это время подельница вытащила из кармана женщины мобильный телефон.

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