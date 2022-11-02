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37 минут назад

Мужчина с ножом напал на работников в российской школе

Елена Прошина

Мужчина с ножом напал на одну из школ в Рыбинске. В результате погибла одна сотрудница, еще один человек пострадал. Детей в это время в школе не было из-за каникул. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел в школе №43. Напавшего зовут Владимир. Как стало известно, погибшая Елена Комазова была его сожительницей, она работала в школе секретарем.

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Как уточняется, Владимир спокойно зашел в здание в 11 утра с цветами. Вместе с сотрудниками пил чай. Несколько раз выходил с Еленой покурить, потом ушел вместе с ней за тортом. Когда пара вернулась, мужчина устроил поножовщину.

Сначала нападавший ранил замдиректора Елену Кустову, после чего убил Комазову и ранил самого себя.

Вахтер вызвал полицию и скорую помощь. Здание учебного заведения оцепили. Нападавший в настоящий момент находится в больнице.

Происшествия,Видео,Елена Кустова,
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