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17 минут назад

Суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дугиной Наталью Вовк

Никита Бородкин

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданку Украины Наталью Вовк, которую обвиняют в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дугиной Наталью Вовк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для Вовк избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца с момента задержания в России или экстрадиции. Ей вменяют убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. Наказание по этой статье — от 8 до 20 лет лишения свободы. Сейчас гражданка Украины объявлена в международный розыск.

Напомним, что Дугина погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Ее автомобиль был подорван с помощью дистанционного взрывного устройства.

Федеральная служба безопасности России 22 августа заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем оказалась Вовк, которая приехала в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства уехала в Эстонию через Псковскую область.

Происшествия,Дарья Дугина,Наталья Вовк,ФСБ,
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