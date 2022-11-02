Суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дугиной Наталью Вовк

Для Вовк избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца с момента задержания в России или экстрадиции. Ей вменяют убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. Наказание по этой статье — от 8 до 20 лет лишения свободы. Сейчас гражданка Украины объявлена в международный розыск.