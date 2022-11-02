Во Владикавказе сожгли внедорожник бизнесмена за 17 млн рублей

Бизнесмен из Владикавказа лишился автомобиля за 17 млн рублей по вине поджигателей, сообщает "МВД Медиа". Момент поджога попал на видео.

Предварительно установлено, что злоумышленники проникли во двор жилого дома на улице Куйбышева , облили автомобиль горючей смесью, подожгли его и скрылись. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

После задержания одного из поджигателей выяснилось, что организатором является его 35-летний знакомый. Полицейские задержали мужчину в аэропорту города Грозного и заключили под стражу, а сообщника отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются мотивы поджигателей и сумма причиненного ущерба.