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15 минут назад

Во Владикавказе сожгли внедорожник бизнесмена за 17 млн рублей

Газета.Ruиещё 1

Бизнесмен из Владикавказа лишился автомобиля за 17 млн рублей по вине поджигателей, сообщает "МВД Медиа". Момент поджога попал на видео.

Во Владикавказе сожгли внедорожник бизнесмена за 17 млн рублей
Фото: МВД МедиаМВД Медиа

Предварительно установлено, что злоумышленники проникли во двор жилого дома на улице Куйбышева, облили автомобиль горючей смесью, подожгли его и скрылись. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

После задержания одного из поджигателей выяснилось, что организатором является его 35-летний знакомый. Полицейские задержали мужчину в аэропорту города Грозного и заключили под стражу, а сообщника отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются мотивы поджигателей и сумма причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии пенсионер проколол десятки колес соседских автомобилей.

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