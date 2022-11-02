Как отмечается, у мужчины были изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма. Как отметили эксперты, в случае повреждения ЛЭП без электроэнергии остались бы более 5 тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.