ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, предотвратив диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.
«Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в республике Крым… Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Как отмечается, у мужчины были изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма. Как отметили эксперты, в случае повреждения ЛЭП без электроэнергии остались бы более 5 тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.
По данному факту заведено уголовное дело по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».