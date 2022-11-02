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17 минут назад

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб в Крыму

Елена Прошина

ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, предотвратив диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в республике Крым… Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Как отмечается, у мужчины были изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма. Как отметили эксперты, в случае повреждения ЛЭП без электроэнергии остались бы более 5 тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.

По данному факту заведено уголовное дело по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

Происшествия,Видео,СБУ,
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