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44 минуты назад

На Кубани два человека погибли при взрыве остатков битума в промзоне

ТАСС

Взрыв с последующим возгоранием остатков битума произошел на предприятии в промзоне в Армавире, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Произошел взрыв с последующим возгоранием остатков битума в емкости на площади 2 кв. м. Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, в результате погибли два человека, организовано проведение проверки.

"Два человека скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Прокуратура города Армавира организовала проверку причин и условий произошедшего, в ходе которой будет дана оценка в том числе соблюдению техники безопасности на предприятии при производстве строительно-монтажных работ и иных работ, связанных с высоким риском", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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