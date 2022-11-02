Взрыв с последующим возгоранием остатков битума произошел на предприятии в промзоне в Армавире, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Произошел взрыв с последующим возгоранием остатков битума в емкости на площади 2 кв. м. Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, в результате погибли два человека, организовано проведение проверки.
"Два человека скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Прокуратура города Армавира организовала проверку причин и условий произошедшего, в ходе которой будет дана оценка в том числе соблюдению техники безопасности на предприятии при производстве строительно-монтажных работ и иных работ, связанных с высоким риском", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.