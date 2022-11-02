"Два человека скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Прокуратура города Армавира организовала проверку причин и условий произошедшего, в ходе которой будет дана оценка в том числе соблюдению техники безопасности на предприятии при производстве строительно-монтажных работ и иных работ, связанных с высоким риском", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.